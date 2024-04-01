С 1 мая Пограничная полиция меняет правила доступа в Международный аэропорт Кишинева.
Об этом сообщил на пресс-конференции Руслан Галушка, глава Пограничной полиции, пишет noi.md.
«С 1 мая мы меняем правила доступа в Международный аэропорт Кишинева. В аэропорт смогут попасть только те, у кого есть посадочные билеты. Эта мера направлена на предотвращение неприятных ситуаций", - сказал Галушка.
В то же время он призвал граждан выбирать другие пункты пересечения границы, а не КПП «Леушены-Албица» или «Скулень-Скулень», которые являются наиболее загруженными в этот период.
«Ситуация на границе будет характеризоваться повышенным потоком, увеличится мобильность граждан во внутренних районах. Также участились случаи нарушения режима государственной границы. Планируется передислокация имеющихся сил и средств на наиболее загруженные таможенные посты, такие как «Леушены – Албица», «Скулень – Скулень» и Международный аэропорт Кишинева.
Мы поддерживаем обширную связь с коллегами из внутренних районов, пограничные патрули также будут усилены, чтобы следить за зонами вблизи границы, которые используются в рекреационных целях. Я призываю граждан выбирать другие пункты пересечения границы, кроме вышеупомянутых, и призываю к терпению", - добавил начальник Пограничной полиции.