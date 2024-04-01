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Доступ в Международный аэропорт Кишинева будет ограничен

Доступ в Международный аэропорт Кишинева будет ограничен
Фото: Avia Invest

С 1 мая Пограничная полиция меняет правила доступа в Международный аэропорт Кишинева.

Об этом сообщил на пресс-конференции Руслан Галушка, глава Пограничной полиции, пишет noi.md.

«С 1 мая мы меняем правила доступа в Международный аэропорт Кишинева. В аэропорт смогут попасть только те, у кого есть посадочные билеты. Эта мера направлена на предотвращение неприятных ситуаций", - сказал Галушка.

В то же время он призвал граждан выбирать другие пункты пересечения границы, а не КПП «Леушены-Албица» или «Скулень-Скулень», которые являются наиболее загруженными в этот период.

«Ситуация на границе будет характеризоваться повышенным потоком, увеличится мобильность граждан во внутренних районах. Также участились случаи нарушения режима государственной границы. Планируется передислокация имеющихся сил и средств на наиболее загруженные таможенные посты, такие как «Леушены – Албица», «Скулень – Скулень» и Международный аэропорт Кишинева.

Мы поддерживаем обширную связь с коллегами из внутренних районов, пограничные патрули также будут усилены, чтобы следить за зонами вблизи границы, которые используются в рекреационных целях. Я призываю граждан выбирать другие пункты пересечения границы, кроме вышеупомянутых, и призываю к терпению", - добавил начальник Пограничной полиции.
  • Вчера, 18:15
  • DTV
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