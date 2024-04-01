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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: пресс-центр МВД ПМР

За минувшую неделю, с 19 по 25 апреля, сотрудники ГАИ задержали 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР были привлечены 13 пьяных автолюбителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Один нетрезвый водитель сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.

Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Вчера, 18:17
  • DTV
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