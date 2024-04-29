Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям РМ разрешило 37 лекарственных средств, из которых 23 – впервые и 14 – повторно, передает moldpres.md.
Среди впервые разрешенных препаратов: Zolmigren 2 (Золмигрен 2) – для лечения мигрени у взрослых и детей старше 12 лет; Milricor (Милрикор) – раствор для инъекций, который относится к группе препаратов, называемых ингибиторами фосфодиэстеразы.
Среди повторно разрешенных такие фармацевтические препараты, как Vita-melatonin (Вита-мелатонин) – для профилактики и лечения нарушений циркадного ритма, нарушений сна, в том числе хронической бессонницы функционального происхождения, бессонницы у пожилых людей; Ekvamer (Эквамер) – для лечения гипертонии (высокого кровяного давления) у взрослых пациентов с повышенным уровнем холестерина; Lamotrix (Ламотрикс) – принадлежит к группе препаратов, называемых противоэпилептическими. Его используют для лечения двух состояний – эпилепсии и биполярного расстройства.