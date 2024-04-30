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Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в Евросоюзе
Фото: Marko Djurica/Reuters

Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует газета Politico.

«Это не исключено», — отметила она, пишет gazeta.ru.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕК стала первой организацией в мире, которая запретила своим сотрудникам устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей. Причиной такого шага стало очередное предупреждение со стороны Европейской комиссии.

Накануне стало известно, что решение президента США Джо Байдена подписать законопроект, предполагающий запрет приложения TikTok на территории страны в случае отказа китайской компании ByteDance продать свою долю, негативно отразится на ходе его предвыборной кампании. По мнению журналистов Bloomberg, запрет TikTok спровоцирует молодых избирателей голосовать за бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok, пообещав не танцевать.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в социальной сети TikTok, несмотря на то, что ранее его правительство выражало обеспокоенность по поводу безопасности китайского приложения и призывало госслужащих не использовать его. Об этом пишет Politico.

«Я не танцую. Обещаю», — написал канцлер в соцсети X (ранее Twitter) в связи с появлением аккаунта.

Как следует из текста, подобный шаг связан с политической кампанией в преддверии предстоящих выборов в Европарламент и региональных выборов в восточных немецких землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония.

Аккаунт Шольца будет вести пресс-служба правительства, которая в релизе заявила, что «расширяет спектр информации для граждан, которые все чаще используют TikTok, чтобы узнавать о политике и обсуждать ее».

Как отмечает Politico, крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) уже очень активна в TikTok , где успешно привлекает молодых избирателей.
  • Сегодня, 09:07
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