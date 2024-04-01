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МИД ПМР призывает граждан не верить фейкам из соцсетей

МИД ПМР призывает граждан не верить фейкам из соцсетей
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

В своем официальном телеграм-канале Министерство иностранных дел ПМР опубликовало комментарий, ​​​где речь идет о скриншоте якобы заявления Министерства иностранных дел ПМР о дополнительных ограничительных мерах при пересечении границы

«Обращаем внимание, что распространенный на социальных платформах скриншот заявления МИД ПМР о якобы установлении дополнительных ограничительных мер по пересечению территории Приднестровья является фейком.

Внешнеполитическое ведомство призывает граждан и СМИ критически подходить к информации из непроверенных источников и опираться на сведения из официальных ресурсов», - говорится в сообщении приднестровского внешнеполитического ведомства.
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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