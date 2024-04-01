В своем официальном телеграм-канале Министерство иностранных дел ПМР опубликовало комментарий, где речь идет о скриншоте якобы заявления Министерства иностранных дел ПМР о дополнительных ограничительных мерах при пересечении границы
«Обращаем внимание, что распространенный на социальных платформах скриншот заявления МИД ПМР о якобы установлении дополнительных ограничительных мер по пересечению территории Приднестровья является фейком.
Внешнеполитическое ведомство призывает граждан и СМИ критически подходить к информации из непроверенных источников и опираться на сведения из официальных ресурсов», - говорится в сообщении приднестровского внешнеполитического ведомства.