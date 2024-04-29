Институт государственного управления и социально-гуманитарных наук провел экспертный круглый стол «Идентичность приднестровского народа». Участники дискуссии преподаватели и студенты обсудили исторические аспекты возникновения такого феномена как «приднестровский народ» и его влияние на формирование приднестровской государственности.
Как отметил старший преподаватель кафедры государственного управления Иван Войт, приднестровская этнокультурная общность стала формироваться в конце XVIII века, после того как регион вошел в состав Российской империи. Политика освоения приднестровских территорий позволила привлечь сюда представителей разных народов: заинтересованные налоговыми льготами и обилием земель сюда переселялись немцы из разных земель Германии, армяне и болгары из Османской империи, молдаване из-за Днестра, русские из других регионов Российской империи. В итоге на небольшом пространстве долины Днестра стало складываться поликультурное и многоконфессиональное сообщество, пишет novostipmr.com.
«Приднестровье превращается в край, где формируется уникальное многонациональное сообщество. Путешественники подчеркивали, что такого разнообразия народов на небольшой полоске земли, они практически не встречали», - отметил Иван Войт.
Приднестровские переселенцы принесли свой язык и культуру. При этом языком общения между этими народами стал русский, подчеркнул исследователь.
«За всю многовековую историю Приднестровья, развивающегося в составе России, на этих землях не было зафиксировано ни одного межнационального конфликта. Более того, на основе русского языка началось взаимное проникновение всех культур. Причем было зафиксировано практически полное сохранение всех языков. Это важно в контексте существования и развития нашей государственности», - сказал Войт.
Приднестровская культурно-историческая общность получила дальнейшее развитие и в эпоху Советского Союза, когда в Приднестровье возникла первая республика – МАССР. Причем эта общность органично вписалась в концепцию советской идентичности, также предполагающей взаимовыгодное сосуществование различных народов. В Приднестровье сформировался паритет трёх основных этнических групп: русской, украинской и молдавской. При этом другие народы имели возможность сохранить свои национальные особенности. Такой симбиоз стал главной чертой приднестровского народа и в период создания из двух разных историко-географических территорий (Приднестровья и Бессарабии) новой союзной республики - Молдавской ССР (1940-1990). Приднестровская идентичность проявилась в момент столкновения с национализмом в конце 80-х годов, когда в Кишинёве приняли дискриминирующий закон о языках. Отстаивая принципы равноправия, приднестровцы путем референдальной демократии воссоздали республику, существующую до 1940 года, в качестве инструмента защиты своих интересов.
«Приднестровский народ сформировал государство под названием Приднестровская Молдавская Республика. Таким образом он проявил свою идентичность», - подчеркнула старший преподаватель кафедры социологии Ольга Короткова, отметив, что это стало результатом противодействия враждебно настроенных сил.
Сегодня в Приднестровье, согласно данным переписи населения, живут представители 72 народов. При этом многие жители республики идентифицируют себя как приднестровцы. Доктор социологических наук Елена Бобкова привела данные недавних социологических опросов, согласно которым 55,2% молодых людей считают себя приднестровцами по национальности. Ещё 13,4% идентифицировали себя как молдаване, 12,7% считают себя русскими, 10,4% украинцами, 3,7% - болгарами. Эти данные свидетельствуют, что приднестровская идентичность за 30 лет существования республики только укрепилась.