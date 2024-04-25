В Одесской области начнется разработка проектной документации для строительства обходного участка трассы Одесса — Рени в обход села Паланка.
Служба автомобильных дорог в Одесской области готова заплатить за эти работы 34 млн 460 тыс. гривен, сообщает edinaya-odessa.org.
Соответствующий тендер размещен в системе государственных закупок Prozorro.
Победитель тендера должен будет разработать проектную документацию для строительства нового участка дороги протяженностью около 8 километров.
Новый участок дороги пройдет вдоль государственной границы Украины, в обход молдавского села Паланка.
Строительство обходного участка позволит увеличить пропускную способность трассы и сократить время в пути между Одессой и Рени.
Тендер был начат 25 апреля 2024 года. Предложения от участников принимаются до 13 мая.
Разработка проектной документации на новое строительство автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-15 Одесса – Рени (на Бухаресте) на участке км 52+230 – км 62+220 (в обход с. Паланка), Одесская область , – говорится в информации о тендере.