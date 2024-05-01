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После ремонта открылся мясной корпус Бендерского центрального рынка

После ремонта открылся мясной корпус Бендерского центрального рынка

В преддверии Светлого праздника «Пасха», администрация МУП «Бендерырынокторг» сообщает об открытии мясного корпуса в крытой части центрального рынка с 01.05.2024 г.

Работы в бакалейном корпусе ещё ведутся. После ремонта там смогут продавать не только сыры, колбасы и полуфабрикаты. Отдельную зону готовят для овощей и фруктов. А зимой можно будет устраивать сельхозярмарки. Открытие бакалейного корпуса запланировано на это лето.

Администрация МУП «Бендерырынокторг» желает Вам и Вашим семьям здоровья, счастья и благополучия!


  • Сегодня, 10:42
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