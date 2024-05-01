Глава Правительства Александр Розенберг провел заседание высшего органа исполнительной власти. В повестке дня более 20 вопросов из сферы экономики, сельского хозяйства, социальной защиты и науки.
Правительство расширило меры господдержки
Правительство рассмотрело возможность снижения финансовой нагрузки на отдельные предприятия на фоне складывающихся условий осуществления внешней торговли и стагнации экономики в следствие блокадных действий республики Молдова. Так, для производителей, осуществляющих переработку тканей в швейную продукцию, предложено снизить тариф на воду, которую используют для технологических нужд. Соответствующие изменения парламентарии могут внести в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами». Инициативу в ближайшее время направят в Верховный Совет.
Также в рамках заседания был рассмотрен вопрос о снижении стоимости природного газа для промышленных предприятий, зарегистрировавших инновационные проекты.
«Представляется, что данная мера позитивно отразится на результатах деятельности предприятий, позволит сохранить объём производства и обеспечить занятость и социальную поддержку трудового коллектива», — сказал Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, подчеркнув, что принятие таких решений необходимо в связи с сохранением сложных экономических условий.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг акцентировал внимание на своевременности предпринимаемых мер, он отмтеил, что риск убытков от полной остановки предприятий значительно превышает затраты государства на поддержку.
«В данной ситуации нам нужно идти на встречу предприятиям. Потому что это люди, это очень огромные риски. Тот уровень поддержки, который мы оказываем, он мизерный вместе с теми выпадающими потерями по сравнению с тем, что мы получим в результате, если люди останутся без работы и закроется предприятие», — подчеркнул Премьер.
На содержание и ремонт дорог Бендер перенаправят средства
Единогласным решением членов Правительства перераспределена приведенная протяженность автомобильных дорог, находящихся в госсобственности Слободзейского района и города Бендеры. Это позволит перенаправить средства на ремонт и содержание дорог Бендер, нагрузка на которые выросла в связи с закрытием таможенно-пропускного пункта на границе с Украиной в поселке Первомайск.
Напомним, решение принято в соответствии с поручением Президента по итогам одного из традиционных селекторных совещаний, на котором обсуждалось состояние бендерских дорог.
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По предложению Министерства по социальной защите и труду еще 79 человек получат единовременную материальную помощь к памятной дате. Это вдовы участников боевых действий. Общее количество получателей составит 577 человек. Размер выплаты – 1000 рублей.
«На сегодняшний день 413 граждан уже получили данную материальную помощь. Еще впереди 164 выплаты», — рассказала министр по социальной защите и труду Елена Куличенко.