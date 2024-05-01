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Сколько мяса, молока и яиц произведено в Молдове с начала года

Сколько мяса, молока и яиц произведено в Молдове с начала года
Фото: открытые источники

В Молдове в январе-марте 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, сельскохозяйственное производство в домохозяйствах всех категорий увеличилось на 11,6% в сопоставимых ценах, передает noi.md.

Как сообщило Национальное бюро статистики РМ, при этом производство животноводческой продукции выросло на 11,7%, а производство овощей повысилось на 7,8%.

В январе-марте 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в хозяйствах всех категорий отмечен прирост продуктивности (прироста) животных (в живой массе) на 17,3% - до 36,8 тыс. т, что было обусловлено увеличением производства в сельскохозяйственных предприятиях на 26,3%- до 27,2 тыс. т. При этом производство животноводческой продукции в домохозяйствах снизилось на 2,6% - до 9,6 тыс. т.

Несмотря на то, что производство молока на сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 23,2% - до 11 тыс. т, производство молока в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,2% - до 51,6 тыс. т, в результате снижения показателя в домохозяйствах на 5,1% - до 40,6 тыс. т.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,1% - до 110,6 млн шт., что было обусловлено уменьшением производства яиц в домохозяйствах на 4,5% - до 33,1 млн шт. В сельскохозяйственных предприятиях производство яиц увеличилось незначительно - на 0,4% - до 77,5 млн шт.
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