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Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон 25-летней давности

Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон 25-летней давности
Фото: HMD

Компания HMD Global, владеющая правами на выпуск потребительской электроники под брендом Nokia, готовится к перевыпуску еще одного культового кнопочного телефона – Nokia 3210. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на официальный тизер, опубликованный кенийским подразделением вендора, пишет gazeta.ru.

Данный анонс HMD Global приурочила к 25-летию модели. Оригинальный Nokia 3210 был выпущен в 1999 году. Устройство прежде всего известно тем, что стало первым массовым мобильником с внутренней антенной.

В GSMArena обратили внимание на то, что изображенный на тизере Nokia 3210 (2024) совсем не похож на оригинал. Дизайн новинки ближе к переосмысленному Nokia 6310, который тоже был представлен в 2024 году. Впрочем, компания HMD Global сама описывает новую модель как «сочетающую современный дизайн с ретро-интерфейсом». Так, например, в новом телефоне, как и в старом, будет доступна игра «Змейка».

Хотя HMD Global уже объявила о разработке ретро-телефона и даже раскрыла его дизайн, характеристики устройства компания решила держать в тайне до полноценного анонса. Кроме того, вендор не оставил никаких намеков на стоимость новинки.

Ранее выяснилось, что Samsung выпустит в других странах эксклюзивный для Китая Galaxy C55.
  • Сегодня, 11:41
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