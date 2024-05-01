Dnestr.TV

 
0

Johnson & Johnson выделит $6,5 млрд на соглашения по искам из-за присыпки

Johnson & Johnson выделит $6,5 млрд на соглашения по искам из-за присыпки
фото из открытых источников

Американская фармкомпания Johnson & Johnson (J&J) выделит $6,475 млрд для урегулирования претензий потребителей, связанных с десятками тысяч исков к компании из-за детской присыпки с тальком Johnson's Baby.

Сделка позволит компании урегулировать судебные иски путем подачи третьего заявления о банкротстве дочерней компании LTL Management. Предыдущие две попытки J&J разрешить судебные иски путем банкротства своей «дочки» были отклонены, передает gazeta.ru со ссылкой на reuters.com

До этого 42 американских штата подали иски в отношении J&J из-за детской присыпки, которая могла вызывать рак из-за присутствия в ней канцерогенного асбеста.

В 2020 году фармкомпания прекратила продавать товар в США и Канаде, при этом настаивая на его безопасности. Позже Johnson & Johnson пообещала полностью прекратить выпуск детской присыпки на основе талька.
  • Вчера, 10:01
  • DTV
  • Просмотров: 105
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • В Германии создали новый сорт пива на основе березового ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • В Германии создали новый сорт пива на основе березового ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна