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Шашлыки закончились штрафом

Шашлыки закончились штрафом
фото из открытых источников

Первого мая житель Бендер решил пожарить шашлыки. Мангал установил под окном, почти вплотную к стене многоквартирного дома. Соседи забеспокоились и позвонили на единый номер 101, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

На вызов приехал инспектор Госпожанадзора. Оценил ситуацию и составил протокол. За нарушение правил пожарной безопасности мужчине грозит штраф от 270 до 500 рублей ПМР.

ГУпЧС напоминает: по правилам пожарной безопасности использовать мангал можно не ближе, чем в 5 метрах от зданий и сооружений. Искры от огня могут привести к серьёзным последствиям: возгоранию жилых домов и хозпостроек.
  • Вчера, 10:11
  • DTV
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