Первого мая житель Бендер решил пожарить шашлыки. Мангал установил под окном, почти вплотную к стене многоквартирного дома. Соседи забеспокоились и позвонили на единый номер 101, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
На вызов приехал инспектор Госпожанадзора. Оценил ситуацию и составил протокол. За нарушение правил пожарной безопасности мужчине грозит штраф от 270 до 500 рублей ПМР.
ГУпЧС напоминает: по правилам пожарной безопасности использовать мангал можно не ближе, чем в 5 метрах от зданий и сооружений. Искры от огня могут привести к серьёзным последствиям: возгоранию жилых домов и хозпостроек.