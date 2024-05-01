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Открываются новые направления для пассажиров из Молдовы

Открываются новые направления для пассажиров из Молдовы
фото из открытых источников

В аэропорту Кишинева начала работать новая немецкая компания, выполняющая рейсы low-cost.

В посте в социальных сетях представители аэропорта сообщают, что первый самолет Eurowings, который будет выполнять рейсы из Молдовы, сегодня получил свое «крещение», передаёт noi.md

Компания будет выполнять рейсы из Кишинева в Кельн и Штутгарт. Прямой рейс Кельн-Кишинев-Кельн будет выполняться два раза в неделю, каждую среду и субботу, а с 18 мая можно летать в Штутгарт каждый вторник и субботу.

«Кельн — город контрастов, который путешественники воспринимают как выставку живой архитектуры: здания, построенные еще в римскую эпоху, соседствуют с современными авангардными музеями и концертными залами.

Штутгарт также является отличным вариантом для путешествий и воспринимается как яркий и современный город, где прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии», – отмечают представители аэропорта.
  • Вчера, 10:22
  • DTV
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