В аэропорту Кишинева начала работать новая немецкая компания, выполняющая рейсы low-cost.
В посте в социальных сетях представители аэропорта сообщают, что первый самолет Eurowings, который будет выполнять рейсы из Молдовы, сегодня получил свое «крещение», передаёт noi.md
Компания будет выполнять рейсы из Кишинева в Кельн и Штутгарт. Прямой рейс Кельн-Кишинев-Кельн будет выполняться два раза в неделю, каждую среду и субботу, а с 18 мая можно летать в Штутгарт каждый вторник и субботу.
«Кельн — город контрастов, который путешественники воспринимают как выставку живой архитектуры: здания, построенные еще в римскую эпоху, соседствуют с современными авангардными музеями и концертными залами.
Штутгарт также является отличным вариантом для путешествий и воспринимается как яркий и современный город, где прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии», – отмечают представители аэропорта.