В Приднестровье подвели итоги международной акции «Тотальный диктант – 2024», которая была организована при поддержке фонда «Будущее Приднестровья» и партии «Обновление».
Диктант на семи площадках в шести городах республики писали более четырёх сотен человек, 402 участника сдали работы на проверку, информирует novostipmr.com
На отлично, допустив не более одной пунктуационной ошибки, Тотальный диктант написали 65 приднестровцев (16%). Четверки получили 136 участников (34%). Тройки – у 105 человек (26%), двойки – у 96 (24%). В прошлом году результаты Тотального диктанта у приднестровцев были гораздо скромнее (9,5% пятерок и 15% четверок).
По словам участников акции, в этом году основные сложности вызывала пунктуация, особенно постановка тире, двоеточий, запятых в синтаксических конструкциях. Что касается орфографии, то встречались ошибки на правописание наречий, «не» с причастиями.
«Пунктуационная насыщенность в тексте чувствовалась, а в плане орфографии текст действительно был проще, не было трудных случаев с предлогами, как в прошлом году, и результаты диктанта, наверное, говорят об этом», - рассказала пресс-службе «Обновления» преподаватель русского языка рыбницкой школы № 10 Ольга Плацында.
Лучше всех написали диктант в Тирасполе: из 86 работ только одна была оценена на двойку. Бендеры в этом году лидируют по количеству участников – там сдали на проверку 144 работы.
Просветительская акция по проверке грамотности состоялась 20 апреля.
Акция, текст для которой написала Анна Матвеева, прошла очно в 55 странах и 722 городах, онлайн диктант написали в 117 странах.
Как сообщает пресс-служба акции, Тотальный диктант — 2024 написали 1 294 401 человек. Акция в режиме офлайн прошла в 55 странах и 722 городах.
Больше всего участников написало диктант в Москве — 8 205, Санкт-Петербурге — 7 399, Казани — 6 529, а также в Новосибирске — 3 427 и Омске — 1 901. В столице акции — Томске — было зарегистрировано 700 офлайн-участников, еще 164 — в Томской области. Всего офлайн Тотальный диктант в России написали 132 164 человека, за рубежом — 4 086 человек. Тотальный диктант в режиме онлайн прошел в 1 313 городах и 117 странах и собрал 1 124 000 человек. Во всем мире в режиме онлайн диктант написали 26 315 человек. Активнее всех в акции участвовали граждане Китая — 826 человек, США — 53 человека, Таджикистана и Узбекистана — по 50 участников.
Параллельно Тотальному диктанту состоялся и тест TruD, который проводится для людей, изучающих русский язык как иностранный. В нем приняли участие 5 135 человек онлайн и офлайн. Также 20 апреля состоялся проект «Тот.Язык», во время которого представители национальных диаспор написали текст диктанта на родном языке.
Для тех же, кто не писал диктант или хочет прочитать текст Анны Матвеевой полностью, организаторы загрузили его на сайт.