Вице-премьер республики по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что это единственный способ защитить страну от повторения кризисов в будущем
Молдавские власти ускоряют подготовку к вступлению в Европейский союз из-за кризисной ситуации в регионе. Об этом заявила вице-премьер республики по европейской интеграции Кристина Герасимова в интервью государственному агентству Moldpres, пишет ТАСС.
"Ситуация в регионе побуждает нас ускорить процессы, чтобы как можно скорее подготовиться к вступлению в Европейский союз. Несмотря на сложный экономический, социальный контекст и контекст безопасности, государства - члены ЕС решили в декабре 2023 года начать переговоры о вступлении, поэтому и мы будем добиваться того, чтобы продвигаться по нашему европейскому пути. Это единственный способ защитить нас в будущем от кризисов, подобных тем, которые мы переживаем сейчас", - сказала Герасимова.
В декабре Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в сообщество с Молдавией и Украиной. Эти переговоры не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС. В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить плебисцит в день парламентских и президентских выборов осенью текущего года.
Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности главы государства и правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.
По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.