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Нацармия Молдовы примет участие в очередных международных учениях

Нацармия Молдовы примет участие в очередных международных учениях
Источник фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

В Молдове с 9 по 16 мая пройдут масштабные учения Swift Response-2024 под руководством командования США в Европе и Африке.

Как заявили в руководстве Национальной армии Молдовы, целью учений станет развитие умений и возможностей, повышение уровня взаимодействия между военными стран-участниц, а также применение на практике современных индивидуальных и коллективных методов, методик и процедур военной подготовки, сообщает mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

В учениях примут участие более 400 военнослужащих из мотопехотной бригады «Молдова», батальона спецназа Нацармии Fulger и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В Минобороны РМ уточнили, что в обучении будут задействованы технические подразделения Национальной армии, а также два военных самолета C-130 Hercules из авиапарка командования США в Европе и Африке.
  • Вчера, 11:06
  • DTV
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