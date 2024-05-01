Источник фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova
В Молдове с 9 по 16 мая пройдут масштабные учения Swift Response-2024 под руководством командования США в Европе и Африке.
Как заявили в руководстве Национальной армии Молдовы, целью учений станет развитие умений и возможностей, повышение уровня взаимодействия между военными стран-участниц, а также применение на практике современных индивидуальных и коллективных методов, методик и процедур военной подготовки, сообщает mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
В учениях примут участие более 400 военнослужащих из мотопехотной бригады «Молдова», батальона спецназа Нацармии Fulger и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.
В Минобороны РМ уточнили, что в обучении будут задействованы технические подразделения Национальной армии, а также два военных самолета C-130 Hercules из авиапарка командования США в Европе и Африке.