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Названа опасность нетрадиционных способов окрашивания яиц

Названа опасность нетрадиционных способов окрашивания яиц
Фото: Shutterstock

В сети есть множество рецептов, в которых яйца окрашивают нетрадиционными способами при помощи фломастеров, гуаши, вина и прочих вещей, не предназначенных для этого. Однако это может быть опасно для здоровья печени, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

«Использовать фломастеры, обычные краски и тем более маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и даже желток яйца. Попадание даже небольшого количества красителей в организм можно сравнить с небольшим химическим отравлением. Это способствует накоплению токсичных веществ, в первую очередь в тканях печени», – объяснила специалист.

По ее словам, химические пищевые красители считаются относительно безобидными. Максимально безопасный выбор – это растительные красители.

«Можно использовать луковую шелуху, которая придаст яйцам цвет от светло-коричневого до темно-шоколадного, чай каркаде для светло-розового, куркуму для желтого. Также можно использовать для окрашивания свекольный или шпинатный сок, тогда нужно сначала отваривать яйца, а затем поместить их в раствор и оставить в нем примерно на час», – рассказала Островская.
  • Вчера, 11:13
  • DTV
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