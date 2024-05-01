Источник фото: сайт МВД ПМР/ автор фото – нейросеть
Вечером 3 мая пожарные потушили 300 квадратных метров мусора у кладбища в селе Незавертайловка.
На место прибыл один расчёт ОВПП города Днестровск. В огне были старые венки, сухая трава, цветы и мусор с кладбища, который не успели вывезти после уборки. Несмотря на большую площадь горения, на локализацию и полную ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось 25 минут, передает пресс-центр МВД ПМР.
Инспектор Госпожнадзора: причина – неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленного лица.
ГУпЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.