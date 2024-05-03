Запрет на экспорт сахара из России предполагает исключения для четырех стран ЕАЭС. Минсельхоз распределит объемы поставок в эти государства между экспортерами
В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщает пресс-служба правительства РФ, пишет rbc.ru.
Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Для четырех стран правительство допустило исключения: поставки в ограниченных объемах будут возможны в Армению (лимит составит 28 тыс. т), Белоруссию (5 тыс. т), Казахстан (120 тыс. т) и Киргизию (28,5 тыс. т). Минсельхозу поручили распределить объемы поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) между участниками внешнеторговой деятельности.
«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — объяснили решение в кабмине.
Согласно последним данным Росстата, к 22 апреля накопленный с конца декабря рост стоимости сахара-песка составил 3,6%, что выше общей накопленной с начала года инфляции 2,33%.
О том, что в начале апреля подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила временный запрет на экспорт сахара, писал «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке, а в середине марта Минсельхоз подготовил такой проект.
Источники агентства сообщали, что вопрос об ограничительной мере обсуждался в министерстве еще в конце февраля. Ее необходимость объяснялось «беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж», передавало агентство. Источник говорил о важности подготовки достаточных переходящих запасов (они же технологические, запасы незавершенного производства, движущиеся с одной стадии процесса производства на другую) к новом сезону.
В Минсельхозе тогда поясняли, что российский сахар является одним из самых доступных в мире — это стимулирует спрос на него на мировом рынке. С 1 августа по конец февраля экспорт сахара из России оказался в 3,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого сезона, превысив 700 тыс. т, согласно подсчетам ведомства. При этом, по прогнозу министерства, при внутреннем потреблении сахара в 6 млн т его производство составит 6,8 млн т.
Согласно Минсельхозу, необходимо обеспечить достаточный объем сахара к концу сезона, соответственно, с учетом прогнозов до конца сезона-2023/24 можно направить на экспорт порядка 200 тыс. т. Примерно такой объем (181,5 тыс. т) и будет направлен в страны ЕАЭС.