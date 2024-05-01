Дети, имеющие персональные паспорта, до достижения 18 лет могут путешествовать в сопровождении одного из своих законных представителей, без согласия другого родителя. Нотариально заверенное согласие обоих законных представителей требуется только в случае разрешенной эмиграции с соответствующей записью в паспорте. Это решение Пограничная полиция Молдовы приняла накануне пасхальных праздников, сообщает IPN.
По словам представителей пограничной полиции Молдовы, родителям важно следить за тем, чтобы паспорта их детей были в порядке. Если несовершеннолетние выезжают за границу в сопровождении уполномоченных родителями опекунов, необходима декларация от законного представителя, подпись которого должна быть нотариально заверена. В заявлении должны быть указаны цель поездки, ее продолжительность и страна назначения. Сопровождающее лицо несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего. При отсутствии законных представителей, в организованных группах, ответственность несут руководители группы, указанные в доверенности.
Законные представители также считаются опекунами. Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а попечительство - над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опека и попечительство устанавливаются местными органами государственного управления на основании письменного заключения органа опеки. При пересечении государственной границы пограничники потребуют предъявить оригинал документа об опеке.
В связи с этим, заверяя у нотариуса доверенность сопровождающего лица, убедитесь, что это лицо будет присутствовать вместе с несовершеннолетним, с декларацией и личными проездными документами несовершеннолетнего в пункте пересечения государственной границы в указанную дату. Эти действия необходимы для того, чтобы сотрудники Пограничной полиции проверили действительность документов и, впоследствии, внесли соответствующие записи в базу данных Интегрированной информационной системы Пограничной полиции.
Помимо опеки и попечительства, существуют случаи, когда несовершеннолетние являются в пункты пропуска через государственную границу с сопровождающими лицами на основании Постановления об установлении опеки, в соответствии с которым пересечение государственной границы не может быть разрешено. В соответствии с законодательством родители имеют право передать часть своих прав и обязанностей по воспитанию, уходу и образованию ребенка опекуну, подав заявление в местный орган опеки и попечительства. В этом случае родители остаются законными представителями ребенка, а опекун осуществляет полномочия законного опекуна ребенка, предусмотренные законом.
Несовершеннолетние учащиеся и студенты, достигшие 14-летнего возраста и обучающиеся в учебных заведениях других стран, при выезде из Республики Молдова и въезде в Республику Молдова предъявляют акт о зачислении в соответствующее учебное заведение и заявление одного из родителей, заверенное нотариусом или другими лицами, уполномоченными на это законом, содержащее его согласие на выезд несовершеннолетнего и въезд в Республику Молдова. В нем должны быть указаны страна назначения, цель поездки, срок пребывания несовершеннолетнего в стране назначения, а в случае других законных представителей - их согласие, выраженное решением территориального органа опеки. Декларация действительна в течение одного учебного года.
Дополнительную информацию о пересечении границы с детьми можно найти в разделе об условиях путешествия на официальном сайте Пограничной полиции РМ. Граждане также могут позвонить на горячую линию Пограничной полиции (022 259 717) или написать на e-mail: linia.verde@border.gov.md.
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