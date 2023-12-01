Молдова намерена упрочить свою энергетическую безопасность. В частности, власти готовятся закупить больше газа, чем в прошлогодний холодный сезон, пополнив им запасы в подземных газохранилищах в Украине и Румынии (ПХГ).
В правила, устанавливающие постепенное создание резервов в соответствии с установленными правительством объемами, предстоит внести изменения. Так, с 1 октября 2024 года объем газа в залоговых запасах будет повышен на 1,5 млн кубометров, пишет mybusiness.md.
Таким образом, объем газа, который мы будем хранить для поддержания нашей энергетической безопасности, увеличится с 45,6 миллиона кубических метров (эквивалент 8 дней потребления) до 47,1 миллиона кубических метров (эквивалент 10 дней потребления).
«Точный объем в 47,1 млн м3, что соответствует потреблению природного газа за десять дней за предыдущий календарный зимний период 01.12.2023-29.02.2024, определен на основе расчетов Национального агентства по регулированию в энергетике», - сообщило министерство энергетики.
После того как будет определено конкретное количество природного газа, необходимого для создания запасов, будут определены финансовые ресурсы для покрытия затрат. Приоритет будет отдан выделению средств из финансовых взносов, уплачиваемых поставщиками на розничном рынке газа, как это предусмотрено действующими правилами.