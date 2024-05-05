МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко по статьям УК. Это следует из базы данных ведомства, обновленной 4 мая.
В карточке на Зеленского указаны: дата рождения - 25 января 1978 года; место рождения - Кривой Рог, Днепропетровская область Украины; национальность - украинец.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы данных МВД РФ.
В аналогичной карточке на Порошенко указано, что он родился 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области Украины, разыскивается также по статье УК без указания статьи.
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в соцсетях объявление его в розыск МВД России, предположив, что это связано с его "патриотизмом и любовью к Украине", пишет ria.ru.
" Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку", — заявил Порошенко.
МВД России ранее объявило в розыск Порошенко, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Должность президента Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 годы.
Как отметил в беседе с РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, Порошенко и Зеленский не прекращали агрессию против России, а их обещания по мирному урегулированию конфликта не реализуются, поэтому Москва имеет все основания для уголовного преследования этих политиков.