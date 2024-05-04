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Bloomberg сообщил, что восток ЕС скоро догонит по уровню жизни его юг

Bloomberg сообщил, что восток ЕС скоро догонит по уровню жизни его юг
Фото: Lisi Niesner / Reuters/Празднование 20-летия вступления Польши в ЕС; надпись переводится как «вместе»

Три страны востока Европы — Словения, Польша и Литва — к 2029-му обгонят или почти догонят южные, например, Италию, по уровню ВВП на душу населения. На момент их вступления в блок в 2004-м разрыв по показателю был почти двукратный

Бывшие страны социалистического блока, вошедшие после распада СССР в Евросоюз, в ближайшие годы обойдут по уровню жизни государства южной Европы, пишет rbc.ru ссылаясь на Bloomberg.

По прогнозу Международного валютного фонда доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель в Италии к 2029 году с учетом покупательной способности (то есть $65 тыс. ВВП на душу населения). Литва почти достигнет этого уровня, Польша также не будет значительно отставать. Показатель Испании будет ниже — около $60 тыс.

Эти три восточно-европейские страны вошли в ЕС 20 лет назад, 1 мая 2004 года. На момент вступления показатель в Польше и Литве находился на уровне $15 тыс., в Словении — чуть больше $20 тыс. Уровень в Италии и Испании был в районе $30 тыс., следует из представленного в материале графика.

Одной из причин этого Bloomberg называет рост производства благодаря иностранным инвестициям, доступу к рынку и фондам ЕС для «новых» членов, что, в свою очередь, замедлило темпы роста экономики «старых».

Согласно данным Евростата на 2020 год, в среднем в ЕС ВВП на душу населения составлял €35,5 тыс. В Польше показатель на 2022-й составил €28,2 тыс., в Литве — €31,6 тыс., в Словении — €31,9 тыс. Италия и Испания тоже не достигают среднеевропейского уровня: в первой показатель равен €34,4 тыс., во второй — €30,3 тыс.

Согласно статистике, самый низкий ВВП на душу населения — в Болгарии (€22 тыс., член ЕС с 2007 года), Греции (€23,8 тыс., член с 1981-го) и Словакии (€25,2 тыс., член с 2004-го). Самый высокий — в Люксембурге (€90 тыс.), Ирландии (€83,3 тыс.) и Дании (€48,4 тыс).

В России ВВП на душу населения в 2022-м, по данным Росстата, составил 1 млн 57 тыс. руб. (исходя из среднегодового курса 74 руб. за €1 в 2022-м, это €14,3 тыс.).
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