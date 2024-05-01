В Приднестровье православные отмечают Светлую Пасху. В ночь с 4-го на 5-е мая во всех храмах и церквях прошли праздничные богослужения, на которых побывали тысячи людей.
Охраняли правопорядок и обеспечивали безопасность сотрудники подразделений министерства внутренних дел.
Милиция продолжает проводить мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка. В воскресенье 5-го и понедельник 6-го мая в столице, в местах массового отдыха граждан и вдоль береговой линии Днестра, будут курсировать пешие и конные патрули, передает пресс-центр ведомства.