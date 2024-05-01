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Пасхальное послание архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы

Пасхальное послание архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва поздравил жителей Приднестровья с наступившей Пасхой.

Пасхальное послание приводим без изменений:

«Радуйтеся убо, людие, и веселитеся:
Христос воскресе из мертвых, Спас мира»
(стихира на Хвалитех в понедельник Светлой седмицы).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивая паства богохранимой земли Приднестровской!

В светлой духовной радости вновь встречаем мы светозарный, торжественный и радостный праздник Воскресения Христова.

Нет более радостной для нас, христиан, истины, более великого события человеческой истории, как преславное Воскресение из мёртвых Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа (Мф. 28:6; Мк. 16:6; Лк. 24:6; Ин. 20:1–18).

Воскреснув из мёртвых, Иисус Христос «уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6:9).

Воскрес Христос – и жизнь жительствует. Воскрес Христос – и ни одного мёртвого во гробе. Ибо Христос, воскреснув из мёртвых, положил начало воскресению всех умерших (из Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста).

Величая и прославляя восстание Господа из гроба, Святая Церковь учит, что силой Воскресшего Христа Спасителя нашим мёртвенным телам надлежит «облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:53), что погребается «тело душевное», но воскреснет «тело духовное» (1 Кор. 15: 44) и «мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:52). И, «когда мёртвые услышат глас Сына Божия, услышав, оживут» (Ин. 5:25).

Дарованное нам Господом нетление является неиссякаемым источником нашей пасхальной радости: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного, вечного жития начало» (Канон Пасхи, песнь 7-я). С радостью и ликованием о Воскресшем Господе Иисусе мы всех приветствуем пасхальным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, честное иночество и богобоязненные богомольцы, от всего сердца поздравляю вас со светлым и спасительным праздником Святой Пасхи и молитвенно желаю вам от Воскресшего Господа благодатной помощи в жизни, делах и трудах ваших.

Взирая на светлейший Лик Воскресшего Спасителя, принесём Ему ныне наши искренние молитвы в чувстве благоговейной любви. Будем просить у Господа помощи в добром жительстве по Его заповедям, дабы быть верными чадами Божиими и хранить в святости и непорочности как наши души, так и тела наши, которые есть храмы Святого Тела и Пречистой Крови Христовой и которым предназначено воскресение для жизни вечной.

Да ниспошлёт Господь всем нам великие и богатые милости и сподобит нас по скончании дней наших удостоиться на «новой земле» и под «новым небом» (Откр. 21:1) в радости небесной со всеми святыми прославлять Бога и воспевать Пасху Христову, вечную и спасительную.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь!» (1 Фес. 5:28).
  • Сегодня, 11:50
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