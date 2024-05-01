Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва поздравил жителей Приднестровья с наступившей Пасхой.
Пасхальное послание приводим без изменений:
«Радуйтеся убо, людие, и веселитеся: Христос воскресе из мертвых, Спас мира» (стихира на Хвалитех в понедельник Светлой седмицы).
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивая паства богохранимой земли Приднестровской!
В светлой духовной радости вновь встречаем мы светозарный, торжественный и радостный праздник Воскресения Христова.
Нет более радостной для нас, христиан, истины, более великого события человеческой истории, как преславное Воскресение из мёртвых Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа (Мф. 28:6; Мк. 16:6; Лк. 24:6; Ин. 20:1–18).
Воскреснув из мёртвых, Иисус Христос «уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6:9).
Воскрес Христос – и жизнь жительствует. Воскрес Христос – и ни одного мёртвого во гробе. Ибо Христос, воскреснув из мёртвых, положил начало воскресению всех умерших (из Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста).
Величая и прославляя восстание Господа из гроба, Святая Церковь учит, что силой Воскресшего Христа Спасителя нашим мёртвенным телам надлежит «облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:53), что погребается «тело душевное», но воскреснет «тело духовное» (1 Кор. 15: 44) и «мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:52). И, «когда мёртвые услышат глас Сына Божия, услышав, оживут» (Ин. 5:25).
Дарованное нам Господом нетление является неиссякаемым источником нашей пасхальной радости: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного, вечного жития начало» (Канон Пасхи, песнь 7-я). С радостью и ликованием о Воскресшем Господе Иисусе мы всех приветствуем пасхальным приветствием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, честное иночество и богобоязненные богомольцы, от всего сердца поздравляю вас со светлым и спасительным праздником Святой Пасхи и молитвенно желаю вам от Воскресшего Господа благодатной помощи в жизни, делах и трудах ваших.
Взирая на светлейший Лик Воскресшего Спасителя, принесём Ему ныне наши искренние молитвы в чувстве благоговейной любви. Будем просить у Господа помощи в добром жительстве по Его заповедям, дабы быть верными чадами Божиими и хранить в святости и непорочности как наши души, так и тела наши, которые есть храмы Святого Тела и Пречистой Крови Христовой и которым предназначено воскресение для жизни вечной.
Да ниспошлёт Господь всем нам великие и богатые милости и сподобит нас по скончании дней наших удостоиться на «новой земле» и под «новым небом» (Откр. 21:1) в радости небесной со всеми святыми прославлять Бога и воспевать Пасху Христову, вечную и спасительную.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь!» (1 Фес. 5:28).