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Правила ввоза продуктов и транспорта

Правила ввоза продуктов и транспорта
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

Государственный таможенный комитет Приднестровья напоминает о нормах беспошлинного ввоза продуктов питания для личного пользования, а также правилах въезда в республику на транспортных средствах иностранной регистрации. Информация особенно актуальна в период длительных выходных дней, когда таможенники традиционно фиксируют увеличение пассажиропотока через таможенную границу, сообщает newspmr.com.

Правила ввоза продуктов питания

При въезде в республику действуют нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования. В случае, если в багаже или ручной клади содержится продукция в пределах установленных норм, то достаточно устно сообщить инспектору о ее перемещении.

Не облагаются таможенными пошлинами и налогами продукты питания в следующих количествах, ввозимых не чаще одного раза в один календарный месяц:
- мясо свежее, охлажденное и замороженное – не более 3 кг включительно;
- готовые продукты из мяса – не более 3 кг включительно;
- молоко, молочные продукты – не более 3 кг включительно;
- масло растительное, сахар – не более 5 кг включительно;
- икра осетровых рыб и заменители икры осетровых – 250 граммов;
- кофе – 1 кг;
- овощи, фрукты – 50 кг;
- свежая ягода – 10 кг;
- прочие продукты питания – общим весом не более 10 кг.

«Данные количественные ограничения указаны в расчете на одно физическое лицо», - уточняет ГТК ПМР.

Ввоз для личного пользования алкогольных напитков и табачных изделий допускается только гражданам, достигшим 18 лет, в пределах следующих норм не чаще одного раза в один календарный месяц:
- пиво, вино, прочие алкогольные напитки с долей этилового спирта менее 40% – не более 5 литров;
- спиртные напитки (доля этилового спирта 40% и более) – не более 2 литров;
- сигареты – не более 200 штук;
- табак и иные табачные изделия – не более 200 граммов;
- сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства – не более 3 единиц.

В случае ввоза товаров, предназначенных для личного пользования, сверх установленных количественных ограничений, необходимо заполнить таможенную декларацию с уплатой причитающихся таможенных платежей.

«Процедура письменного декларирования максимально упрощена: все товары, перемещаемые в сопровождаемом багаже в количестве сверх норм беспошлинного ввоза, декларируются под кодом 9910 00. Ставка ввозной таможенной пошлины также едина – 20% от стоимости товара, но не менее 0,2 доллара за 1 кг», - пояснили в ГТК ПМР.

Правила временного ввоза транспортных средств

Временный ввоз автомобилей, мотоциклов, мопедов, зарегистрированных в иностранных государствах, оформляется в особенном порядке. Предусмотрена упрощенная процедура – декларирование действием с уплатой сбора-виньетки. Таможенникам необходимо предъявить водительское удостоверение, техпаспорт, доверенность (при наличии). Заполнение таможенной декларации не требуется.

Размер сбора-виньетки зависит от срока временного ввоза автомобиля. Минимальный период составляет 7 дней, а максимальный – 1 год:
- 7 дней – ставка сбора составляет 5 долларов США;
- 15 дней – ставка сбора составляет 10 долларов США;
- 30 дней – ставка сбора составляет 15 долларов США;
- 90 дней – ставка сбора составляет 25 долларов США;
- 180 дней – ставка сбора составляет 45 долларов США;
- 365 дней – ставка сбора составляет 80 долларов США.

«Декларанту транспортного средства необходимо выбрать необходимый срок и внести оплату в пункте пропуска. Распечатанную форму таможенного документа «Виньетка» важно сохранять до выезда из Приднестровья», - уточнили в ГТК ПМР.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 11:58
  • DTV
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