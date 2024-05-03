Группа компаний Bite Back, принадлежащая шеф-повару Джейми Оливеру, обратилась к экспертам по питанию с просьбой изучить товары 10 крупнейших производителей продуктов для детей. Исследователи подтвердили опасения: 78% товаров оказались вредными для здоровья.
Bite Back обвинила крупнейших в Британии производителей сладостей и продукции для детей в «неэтичной» упаковке продукции. По мнению Оливера, производители использовали яркие цвета и героев мультфильмов, чтобы манипулировать детьми, заставляя их хотеть сладости и чипсы. Глава организации считает, что таким образом продовольственные компании пытаются «захватить молодые умы», чтобы продавать больше нездоровой еды, пишет newizv.ru.
«Гиганты нездоровой пищи» опровергают обвинения, утверждая, что они являются «ответственным производителем продуктов питания», которые соблюдают британский маркетинговый кодекс.
Bite Back также обратилась к группе экспертов Action on Salt из Лондонского университета Королевы Марии с просьбой проверить продукцию 10 крупнейших производителей продуктов, которые позиционируются как детские. В ходе исследования были изучены 262 сладостей, представленных на прилавках королевства.
«78% продуктов были признаны вредными для здоровья из-за содержания в них жира, соли или сахара», — отмечает издание The Guardian, ссылаясь на результаты исследования.
В частности, все 58 продуктов детской линейки компании Mondelez International (Oreo, Milka Chocolate, Cadbury и Dairylea) исследователи признали вредными для детей. Второе место в антирейтинге заняла Ferrero, выпускающая 22 товара для детской аудитории, в том числе Kinder Surprise, Nutella и Tic Tac. Третья строчка за Nestlé. На британском рынке компания предлагает 59 детских товаров, 56% из которых вошли в список опасных.
Вредными для детей назвали M&M’s (Mars), снэки Monster Munch Giants (Walkers), продукцию PepsiCo и Kellogg's.
Из 10 производителей только у Danone не было ни одного продукта, представляющего угрозу для детского организма.
Исполнительный директор Bite Back обратился к британскому кабинету министров с просьбой принять новые правила регулирования, способные ограничить практику популяризации нездоровой пищи среди детей.