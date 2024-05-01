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Поступить в ВУЗы Молдовы можно онлайн

Поступить в ВУЗы Молдовы можно онлайн
Изображение: открытые источники

С этого года подать заявку на поступление в вузы Молдовы можно будет только онлайн. Об этом 4 мая рассказал министр просвещения Молдовы Дан Перчун, добавив, что будущие студенты смогут выбрать три университета, в которые они хотели бы поступить, и в каждом из них они смогут выбрать до трех специальностей.

По словам Перчуна, сейчас министерство просвещения готовит «техническое решение, которое позволит проводить прием студентов в университеты исключительно онлайн». При этом больше не будет возможности лично подать заявление, передает bloknot-moldova.ru.

«У нас будет система e-Admitere для поступления в университет. Больше не будет возможности физически подать заявку. Каждый, у кого есть мобильный телефон, сможет уже в этом году записаться в университет. Это довольно амбициозная цель. Мы решили, что не будем сначала вводить пилотный проект, а сразу начнем внедрение системы во всех университетах. В начале июня мы должны получить первую версию системы, в течение июня протестировать ее, а в июле запустить. Так что с сегодняшнего дня сообщаем всем, что в этом году подача заявлений, регистрация, подача документов в университет будет проходить онлайн», — рассказал Перчун.

Министр добавил, что абитуриентам надо будет приехать в выбранный вуз только после зачисления, чтобы предъявить диплом и подписать контракт. «Мы не стали настаивать на электронной подписи. Поэтому студенты смогут зарегистрироваться, используя только телефон и электронную почту. Этого будет достаточно», — заключил Перчун.
  • Сегодня, 13:49
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