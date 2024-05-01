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Спасатели вытянули микроавтобус из грязи

Спасатели вытянули микроавтобус из грязи
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Днём 5 мая семья на микроавтобусе поехала отдохнуть на природу (в районе «Околицы» в Тирасполе). «Мерседес» съехал с дамбы и увяз в мокром грунте.

Как передает пресс-центр МВД ПМР, сначала водитель пытался самостоятельно выехать: под колёса подкладывал палки, после бус пробовали вытянуть с помощью другой легковушки, но тяжёлый «Мерседес» с места не сдвинулся.

Мужчина позвонил на единый номер спасения 101. На помощь прибыли сотрудники столичного аварийно-спасательного подразделения, которые вытянули микроавтобус на безопасный участок дороги.
  • Сегодня, 13:56
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