Днём 5 мая семья на микроавтобусе поехала отдохнуть на природу (в районе «Околицы» в Тирасполе). «Мерседес» съехал с дамбы и увяз в мокром грунте.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, сначала водитель пытался самостоятельно выехать: под колёса подкладывал палки, после бус пробовали вытянуть с помощью другой легковушки, но тяжёлый «Мерседес» с места не сдвинулся.
Мужчина позвонил на единый номер спасения 101. На помощь прибыли сотрудники столичного аварийно-спасательного подразделения, которые вытянули микроавтобус на безопасный участок дороги.