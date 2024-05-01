В Эстонии 6 мая стартуют масштабные военные учения Весенний шторм, которые до 17 мая продлятся в западной части страны и на островах. Об этом сообщает ERR, пишет korrespondent.net.
Учения будут разделены на несколько этапов. С 6 по 12 мая будут формировать подразделения и отрабатывать сотрудничество. С 13 по 17 мая в Западной Эстонии, включая острова, состоятся основные учебные бои.
Будут привлечены около 14 тысяч участников из 15 стран, в том числе из Канады, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Польши, Швеции, Великобритании и США.
В этом году Весенний шторм впервые привлекает и местное население к учениям по повышению осведомленности об опасностях. Жители получат SMS-сообщение с инструкцией спрятаться в укрытиях.
Напомним, в Литве летом состоятся крупнейшие в истории страны военные учения, направленные на подготовку вооруженных сил разных стран и усиление военного реагирования для обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском море.