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В Эстонии начинаются военные учения с участием 15 стран

В Эстонии начинаются военные учения с участием 15 стран
Фото: err.ee

В Эстонии 6 мая стартуют масштабные военные учения Весенний шторм, которые до 17 мая продлятся в западной части страны и на островах. Об этом сообщает ERR, пишет korrespondent.net.

Учения будут разделены на несколько этапов. С 6 по 12 мая будут формировать подразделения и отрабатывать сотрудничество. С 13 по 17 мая в Западной Эстонии, включая острова, состоятся основные учебные бои.

Будут привлечены около 14 тысяч участников из 15 стран, в том числе из Канады, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Польши, Швеции, Великобритании и США.

В этом году Весенний шторм впервые привлекает и местное население к учениям по повышению осведомленности об опасностях. Жители получат SMS-сообщение с инструкцией спрятаться в укрытиях.

Напомним, в Литве летом состоятся крупнейшие в истории страны военные учения, направленные на подготовку вооруженных сил разных стран и усиление военного реагирования для обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском море.
  • Сегодня, 14:14
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