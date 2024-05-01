В дежурную часть УВД г. Бендеры 6 мая поступило более 30 сообщений от пенсионеров. Всем звонили мошенники, разыгрывали сценарий с родственниками, попавшими в ДТП. Требовали деньги за прекращение уголовного дела. Никто из них на уловки аферистов не поддался, информирует пресс-служба МВД ПМР.
Массовая атака мошенников продолжается! Это значит – в городе появился курьер! ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДИТЕ РОДСТВЕННИКОВ И ПОЖИЛЫХ СОСЕДЕЙ! Если вам позвонили неизвестные люди с иностранного номера, заводят разговор о деньгах, кредитах, банковских счетах, будьте уверены: это мошенники!
Прекратите разговор. Наберите 102 или номер горячей линии МВД – 111, перепроверьте информацию, проконсультируйтесь со специалистами, как себя вести.