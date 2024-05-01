Dnestr.TV

 
0

Телефонные мошенники атакуют Бендеры

Телефонные мошенники атакуют Бендеры
фото из открытых источников

В дежурную часть УВД г. Бендеры 6 мая поступило более 30 сообщений от пенсионеров. Всем звонили мошенники, разыгрывали сценарий с родственниками, попавшими в ДТП. Требовали деньги за прекращение уголовного дела. Никто из них на уловки аферистов не поддался, информирует пресс-служба МВД ПМР.

Массовая атака мошенников продолжается! Это значит – в городе появился курьер!

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДИТЕ РОДСТВЕННИКОВ И ПОЖИЛЫХ СОСЕДЕЙ! Если вам позвонили неизвестные люди с иностранного номера, заводят разговор о деньгах, кредитах, банковских счетах, будьте уверены: это мошенники!

Прекратите разговор. Наберите 102 или номер горячей линии МВД – 111, перепроверьте информацию, проконсультируйтесь со специалистами, как себя вести.

  • Сегодня, 11:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна