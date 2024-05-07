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Санду заявила об отсутствии цензуры в Молдове

Санду заявила об отсутствии цензуры в Молдове
фото: Sarah Meyssonnier/Reuters

Цензуры в Молдавии нет, поскольку закрытые в стране медиа и телеканалы являются «средствами массовой дезинформации». С таким утверждением в беседе с блогером Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) выступила президент Молдавии Майя Санду, пишет gazeta.ru

Блогер обратил внимание президента на то, что за последние два года в стране были заблокированы десятки СМИ и телеканалов. Причем, по словам Дудя, многие медиа были закрыты без соответствующего решения суда.

«Это не цензура, это не средства массовой информации, это средства массовой дезинформации. То, что вы говорите «рейтинги, рейтинги»… Я считаю, что это объективная оценка, потому что те люди, которые смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы, они оценили правильно то, что здесь происходит», — ответила Санду.

Глава государства отметила, что Молдавия за последнее время существенно поднялась в западных рейтингах «свободы СМИ».



В двухчасовом интервью Дудь обращается к президенту Молдовы по имени.

Журналист задает различные вопросы: про предвыборные обещания, Гагаузию, Путина, наличие румынского паспорта и в конце интервью о том, что бы Санду сказала людям, которые поддержали, но разочаровались в ней.

Также в описании к видео указывается список СМИ Молдовы, которые могут критиковать президента Молдовы и правящую партию.

"На 52-й минуте мы задали вопрос: есть ли в Молдове медиа, которые могут критиковать президента и основанную ей партию? Команда Майи Санду пообещала выслать список таких медиа", - говорится в описании к видео и приводятся названия СМИ.
  • Сегодня, 12:08
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