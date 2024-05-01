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ДТП в Бендерах

ДТП в Бендерах
фото: mvdpmr.org

ДТП произошло 6 мая примерно в 16:40 в Бендерах, на перекрёстке улиц Бендерского Восстания и Кишинёвской, сообщила пресс-служба МВД ПМР.

Водитель «Крайслера», 48-летний мужчина, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате аварии водитель с признаками алкогольного опьянения (взята биопроба) получил телесные повреждения. Врачи диагностировали закрытый перелом левой ноги, рваную рану на правой кисти и ссадины на голове. От госпитализации он отказался.

Автомобиль получил механические повреждения и помещён на охраняемую площадку.

По факту ДТП проводится разбирательство.

ДТП в Бендерах

ДТП в Бендерах
фото: mvdpmr.org

В период с 26 апреля по 2 мая сотрудники ГАИ задержали 19 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Шесть нарушителей выявлены в Слободзее, четыре – в Тирасполе, по три – в Бендерах и Григориополе, два – в Рыбнице, один – в Дубоссарах.

12 пьяных водителей были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Шесть нетрезвых автолюбителей сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.


  • Сегодня, 12:26
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