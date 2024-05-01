В рейтинге, определяющим, какая страна самая богатая, Молдова заняла 97-е место в 2023 году, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), опубликованным Global Finance.
Как следует из статистических данных, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Республике Молдова составляет $17 902, что выводит её на 97-е место в мире. В таблице Молдова находится ниже Румынии, которая занимает 53-е место с показателем в $43 179 на душу населения, но выше Украины, которая занимает 110-е место с показателем $15 464 на душу населения, сообщает ipn.md
Россия занимает 60-е место (38 292), Латвия - 55-е (41 730), Польша - 43-е (49 060), Литва - 41-е (50 600).
Люксембург признан богатейшей страной в мире с годовым ВВП в 143 173 доллара США на душу населения. В тройку лидеров вошли также китайский регион Макао (134 141) и Ирландия (133 895). Из европейских стран за Люксембургом следуют Сан-Марино, Норвегия, Швейцария, Андорра, Дания, Исландия, а также другие страны.
Где-то среди них находятся Соединенные Штаты Америки с годовым ВВП в 84 624 доллара на душу населения.
По данным МВФ, в беднейших странах мира средняя покупательная способность на душу населения составляет менее 1 500 долларов, в то время как в 10 богатейших странах - 110 000 долларов на душу населения.
Впереди Республики Молдова, на 38-м месте находятся Словения, Литва (41-е), Чехия и Польша (42-е и 43-е, соответственно), а также Хорватия, Венгрия, Эстония, Словакия, Румыния, Латвия, Россия, Болгария, Казахстан, Сербия, Беларусь, Грузия, Армения, Албания, Туркменистан и Азербайджан. Ниже в рейтинге среди постсоветских стран находятся лишь Украина (110-е место), Узбекистан (124-е место), Кыргызстан (143-е место) и Таджикистан (148-е место).
В самом низу таблицы находятся такие страны как Нигер, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Бурунди, Судан, а также ряд стран, например Афганистан, которые не представили соответствующих данных.