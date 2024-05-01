Dnestr.TV

 
0

Молдова занимает 97-е место в мире по ВВП на душу населения

Молдова занимает 97-е место в мире по ВВП на душу населения
фото из открытых источников

В рейтинге, определяющим, какая страна самая богатая, Молдова заняла 97-е место в 2023 году, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), опубликованным Global Finance.

Как следует из статистических данных, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Республике Молдова составляет $17 902, что выводит её на 97-е место в мире. В таблице Молдова находится ниже Румынии, которая занимает 53-е место с показателем в $43 179 на душу населения, но выше Украины, которая занимает 110-е место с показателем $15 464 на душу населения, сообщает ipn.md

Россия занимает 60-е место (38 292), Латвия - 55-е (41 730), Польша - 43-е (49 060), Литва - 41-е (50 600).

Люксембург признан богатейшей страной в мире с годовым ВВП в 143 173 доллара США на душу населения. В тройку лидеров вошли также китайский регион Макао (134 141) и Ирландия (133 895). Из европейских стран за Люксембургом следуют Сан-Марино, Норвегия, Швейцария, Андорра, Дания, Исландия, а также другие страны.

Где-то среди них находятся Соединенные Штаты Америки с годовым ВВП в 84 624 доллара на душу населения.

По данным МВФ, в беднейших странах мира средняя покупательная способность на душу населения составляет менее 1 500 долларов, в то время как в 10 богатейших странах - 110 000 долларов на душу населения.

Впереди Республики Молдова, на 38-м месте находятся Словения, Литва (41-е), Чехия и Польша (42-е и 43-е, соответственно), а также Хорватия, Венгрия, Эстония, Словакия, Румыния, Латвия, Россия, Болгария, Казахстан, Сербия, Беларусь, Грузия, Армения, Албания, Туркменистан и Азербайджан. Ниже в рейтинге среди постсоветских стран находятся лишь Украина (110-е место), Узбекистан (124-е место), Кыргызстан (143-е место) и Таджикистан (148-е место).

В самом низу таблицы находятся такие страны как Нигер, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Бурунди, Судан, а также ряд стран, например Афганистан, которые не представили соответствующих данных.
  • Сегодня, 12:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна