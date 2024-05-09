После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии ведет переговоры по сотрудничеству и с другими российскими банками, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем", - сказала Гуцул.
Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По замыслу местных властей, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.