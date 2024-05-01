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Минздрав подписал меморандум с Приволжским исследовательским медицинским университетом

Минздрав подписал меморандум с Приволжским исследовательским медицинским университетом
Фото: Минздрав ПМР

В режиме онлайн министр здравоохранения Кристина Албул и ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин подписали новый документ о сотрудничестве.

Приволжский исследовательский медицинский университет – одно из старейших образовательных медицинских учреждений в России, имеет вековой опыт образовательной и исследовательской деятельности. Ведомство и университет активно взаимодействуют уже пять лет. За это время здесь обучились очно и онлайн более двух тысяч сотрудников медицинского персонала из Приднестровья, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ежегодно специалисты наиболее востребованных профилей направляются в Нижний Новгород, где проходят обучение и стажировку. Запланированы курсы и в течение этого года.

Ректор учебного заведения рассказал о новых программных продуктах, которые могут заинтересовать приднестровскую сторону. В свою очередь, Кристина Албул выразила признательность за предоставленную информацию и отметила, что все новейшие российские разработки будут рассмотрены ведомством для формирования дальнейшей программы курсов повышения квалификации.

«Хочу поблагодарить Вас за совместное плодотворное сотрудничество на протяжении пяти лет в области непрерывного образования для наших специалистов на базе Приволжского исследовательского медицинского университета. Надеюсь, мы продолжим и далее наше взаимодействие в столь конструктивном ключе», – отметила руководитель ведомства после подписания меморандума.
  • Сегодня, 08:36
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