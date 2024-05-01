В режиме онлайн министр здравоохранения Кристина Албул и ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин подписали новый документ о сотрудничестве.
Приволжский исследовательский медицинский университет – одно из старейших образовательных медицинских учреждений в России, имеет вековой опыт образовательной и исследовательской деятельности. Ведомство и университет активно взаимодействуют уже пять лет. За это время здесь обучились очно и онлайн более двух тысяч сотрудников медицинского персонала из Приднестровья, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Ежегодно специалисты наиболее востребованных профилей направляются в Нижний Новгород, где проходят обучение и стажировку. Запланированы курсы и в течение этого года.
Ректор учебного заведения рассказал о новых программных продуктах, которые могут заинтересовать приднестровскую сторону. В свою очередь, Кристина Албул выразила признательность за предоставленную информацию и отметила, что все новейшие российские разработки будут рассмотрены ведомством для формирования дальнейшей программы курсов повышения квалификации.
«Хочу поблагодарить Вас за совместное плодотворное сотрудничество на протяжении пяти лет в области непрерывного образования для наших специалистов на базе Приволжского исследовательского медицинского университета. Надеюсь, мы продолжим и далее наше взаимодействие в столь конструктивном ключе», – отметила руководитель ведомства после подписания меморандума.