Владельцы транспортных средств с правым рулем должны будут соблюдать новые технические условия для движения по дорогам общего пользования страны. Исключением станут праворульные автомобили в международном движении. Соответствующее постановление одобрил кабинет министров Молдовы, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление по связям с общественностью правительства.
Документ предусматривает оснащение автомобилей с правым рулем специальными перископическими зеркалами, обеспечивающими лучший обзор с левой стороны. Транспортные средства также должны быть оснащены преобразователями света фар для перенаправления света при движении на правую сторону проезжей части по ходу движения, за исключением транспортных средств, допускающих ручную или автоматическую регулировку направления света фар.
Новые требования к оборудованию или адаптации фар для автомобилей с правым рулем позволят избежать случаев ослепления водителя встречным автомобилем. Технические требования предоставят водителям увеличенный обзор с левой стороны при обгоне других участников движения.