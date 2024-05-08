Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного солдата в Москве, привезут в Молдову, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, пишет ria.ru.
"Сегодня великий день. Потому что сегодня мы вместе с моими коллегами присутствовали на для нас очень морально важном мероприятии. Мы сегодня везем частичку огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим абсолютно в каждый регион, где будет проводиться шествие и чествование в поддержку Дня Победы", — сказал Шор после церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
В Кишиневе прошла акция "1418 дней войны", в ней приняли участие политики, общественные деятели и рядовые граждане, сообщил корреспондент РИА Новости.
Эта мероприятие проводится в Молдове с 2010 года. Жители республики зажигают свечи, символизирующие каждые день и ночь Великой Отечественной войны, а также подвиг тех, кто отдал жизни за свободу и Великую Победу.
Торжественные церемонии прошли на мемориале "Вечность" и у памятника героям-комсомольцам в центре Кишинева.
Организаторы — представители оппозиционной Партии коммунистов — предоставили возможность каждому самостоятельно зажечь свечи, многие пришли с цветами.
Более 400 тысяч уроженцев Молдовы сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".