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В Молдову привезут частицу Вечного огня из Москвы

В Молдову привезут частицу Вечного огня из Москвы
Фото: скриншот видео ria.ru

Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного солдата в Москве, привезут в Молдову, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, пишет ria.ru.

"Сегодня великий день. Потому что сегодня мы вместе с моими коллегами присутствовали на для нас очень морально важном мероприятии. Мы сегодня везем частичку огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим абсолютно в каждый регион, где будет проводиться шествие и чествование в поддержку Дня Победы", — сказал Шор после церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

В Кишиневе прошла акция "1418 дней войны", в ней приняли участие политики, общественные деятели и рядовые граждане, сообщил корреспондент РИА Новости.

Эта мероприятие проводится в Молдове с 2010 года. Жители республики зажигают свечи, символизирующие каждые день и ночь Великой Отечественной войны, а также подвиг тех, кто отдал жизни за свободу и Великую Победу.

Торжественные церемонии прошли на мемориале "Вечность" и у памятника героям-комсомольцам в центре Кишинева.

Организаторы — представители оппозиционной Партии коммунистов — предоставили возможность каждому самостоятельно зажечь свечи, многие пришли с цветами.

Более 400 тысяч уроженцев Молдовы сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".
  • Сегодня, 08:49
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