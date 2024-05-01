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С Днём Победы!

С Днём Победы!

Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память! Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей — это бесценно.

ТРК "Новая Волна" и "Днестр ТВ" поздравляет всех С Днем Победы! Пусть Ваши сердца гордятся подвигами дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! Желаем Вам жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник Победы!
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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