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Майя Санду примет участие в саммите мира по Украине

Майя Санду примет участие в саммите мира по Украине
Фото: Global Look Press

Президент Молдовы Майя Санду примет участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии. Об этом она сообщила 9 мая во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В День Европы, день, посвященный единству и миру во всей Европе, миру, за сохранение которого храбро борется Украина, я поговорила с президентом Зеленским. Обсудили следующие шаги для вступления Молдовы и Украины в Европейский союз, сотрудничество и региональную безопасность», — заявила Санду, сообщает newsmaker.md.

В ходе беседы президент подтвердила свое участие в саммите мира по Украине, который пройдет в швейцарском городе Люцерн 15-16 июня. Известно, что приглашение на мероприятие получили делегации 160 стран, но не России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители Москвы смогут принять участие в мирных переговорах с Украиной только после консолидации позиций международного сообщества. «Цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия. А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров. Ведь вы правы: в итоге нельзя положить конец войне без участия обеих сторон», — заявил Кулеба.
  • Сегодня, 10:08
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