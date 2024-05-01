Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", - написал Володин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Политик напомнил, что Госдума "впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров". "Депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году", - указал спикер.
"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной думы", - заключил Володин.
Обсуждение кандидатуры Он уточнил, что Госдума на своем заседании 10 мая рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
"Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной думы", - написал он.
По словам Володина, на пленарном заседании сначала Мишустин выступит с докладом, затем депутаты смогут задать ему вопросы, после чего запланированы выступления от всех пяти фракций в Госдуме. По итогам обсуждения пройдет голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Согласно регламенту Госдумы, результат голосования по кандидатуре председателя правительства РФ оформляется постановлением палаты парламента.
"Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Нам важно в ходе обсуждения кандидатуры получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные президентом Путиным", - отметил Володин. В частности, речь идет о задачах в демографической политике, в области повышения благополучия людей, поддержки семей с детьми, а также в сферах реализации молодежной политики, укрепления технологического суверенитета, развития экономики и регионов и повышении обороноспособности страны.
О Мишустине 58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года - 4 года, 3 месяца и 21 день. На посту премьер-министра он, будучи директором Федеральной налоговой службы, сменил ушедшего в отставку Дмитрия Медведева. Мишустин - один из трех председателей правительства в современной истории РФ, наиболее долго исполнявших обязанности непрерывно - после Медведева (7 лет, 8 месяцев, 8 дней в 2012-2020 годах) и Виктора Черномырдина (непрерывные 5 лет, 3 месяца и 9 дней в 1992-1998 годах).
Правительство России в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны Владимиром Путиным, вступившего в должность 7 мая. Прежние министры и вице-премьеры продолжают работу, но теперь уже в статусе исполняющих обязанности. Они останутся "и.о." до утверждения нового состава правительства.
В соответствии с конституцией и федеральным конституционным законом "О правительстве РФ" председатель правительства назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Президент также назначает заместителей председателя правительства и федеральных министров после их утверждения Госдумой. Исключение составляют руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Совфедом.