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В Приднестровье продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

В Приднестровье продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
Фото: открытые источники

В Приднестровье продлено действие высокого, «желтого» уровня террористической опасности. Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Действие высокого, «желтого» уровня террористической опасности продлено на 60 суток до 12 июля 2024 года включительно, пишет novostipmr.com.

Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись: здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.

Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления были задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.

В связи с серией терактов 26 апреля в Приднестровье был введён критический, «красный» код террористической опасности. С 25 мая 2023 года степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.

  • Сегодня, 10:31
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