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Назван самый дорогой футбольный клуб в мире

Назван самый дорогой футбольный клуб в мире
Фото: JASON CAIRNDUFF/Action Images via Reuters

Спортивный бизнес-портал Sportico опубликовал список самых дорогих футбольных клубов на данный момент.

Первое место в рейтинге занял английский «Манчестер Юнайтед». Его стоимость оценивается в ($6,2 млрд). На втором месте расположился мадридский «Реал» ($6 млрд). Третье место заняла каталонская «Барселона» ($5,2 млрд). Сразу за топ-3 расположился английский «Ливерпуль» ($ 5,1 млрд). Замкнула пятерку мюнхенская «Бавария» ($4,8 млрд), сообщает gazeta.ru.

«Манчестер Юнайтед» после 35 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице (54 очка). Столько же у идущего седьмым «Челси». «Красные дьяволы» и «аристократы» имеют по одной игре в запасе.

«МЮ» планирует завершить сезон в еврокубковой зоне. В этом сезоне англичане стали последними в группе лиги чемпионов. 12 мая в рамках чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится дома с лондонским «Арсеналом».
  • Сегодня, 10:44
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