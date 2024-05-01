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В ближайшие дни уровень Днестра повысится на 3,5 метра

В ближайшие дни уровень Днестра повысится на 3,5 метра
фото: mvdpmr.org

С 10 по 14 мая уровень воды в реке Днестр на участке Дубоссары - Незавертайловка повысится на 2,2-3,5 метра. Как сообщает гидрометцентр, это связано с увеличением сброса Днестровской ГЭС (Украина). Возможны подтопления низинных участков поймы, сообщает пресс-служба МВД ПМР

«Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилища, и в случае их резкого увеличения будет дан дополнительный прогноз», - сообщили специалисты отдела гидрологии республиканского гидрометцентра.

Специалисты Главного управления по ЧС находятся в режиме постоянной готовности и осуществляют мониторинг уровня воды в Днестре.

  • Сегодня, 20:40
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