С 10 по 14 мая уровень воды в реке Днестр на участке Дубоссары - Незавертайловка повысится на 2,2-3,5 метра. Как сообщает гидрометцентр, это связано с увеличением сброса Днестровской ГЭС (Украина). Возможны подтопления низинных участков поймы, сообщает пресс-служба МВД ПМР
«Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилища, и в случае их резкого увеличения будет дан дополнительный прогноз», - сообщили специалисты отдела гидрологии республиканского гидрометцентра.
Специалисты Главного управления по ЧС находятся в режиме постоянной готовности и осуществляют мониторинг уровня воды в Днестре.