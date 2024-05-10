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Молдова стала крупнейшим в мире покупателем украинского мороженого

Молдова стала крупнейшим в мире покупателем украинского мороженого
фото: point.md

В 2023 году Молдова стала крупнейшим покупателем украинского мороженого. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, сообщает md.kp

В прошлом году, согласно информации ведомства, ощутимо выросли показатели экспорта украинского мороженого. Так, в 2023 году на внешних рынках продано почти 10 тыс. т мороженого (+44% по отношению к 2022 году), общий доход при этом увеличился на 67%, превысив 32 млн дол. Эти показатели стали рекордными в истории Украины.

Основными покупателями украинского мороженого в прошлом году были:

Молдова (2301 т),
Германия (1909 т),
Польша (1873 т),
Израиль (963 т),
Литва (509 т),
Чехия (425 т).

Также продукт из Украины экспортировался в Ирак, США, Китай, ОАЭ, Кот-д’Ивуар, Гамбию, Канаду, пишет mybusiness.md.

В январе-марте 2024 года Украина продала на внешних рынках 2 тыс. т мороженого.

В этом году большинство доходов специализированные экспортёры получили из Германии, Польши и Молдовы — суммарно около 60%.

  • Сегодня, 20:59
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