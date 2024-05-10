Известно, что человеку природой дано два комплекта зубов: 20 молочных и 28−32 постоянных. Однако ученые выяснили, что можно вырастить и третий набор, который находится в зародышевой стадии, пишет hi-tech.mail.ru
У большинства людей коренные зубы ограничены набором из 32 единиц, и только у 1% населения Земли количество зубов может быть больше (гипердонтия) или меньше (агенезия). Последнее возникает из-за преждевременного прекращения роста зубов и может вызывать гиподонтию (отсутствие от 1 до 5 зубов), олигодонтию (отсутствие свыше 6 зубов) или анодонтию — полное отсутствие зубов. Последние исследования показывают, что частичное или полное отсутствие зубов — не приговор. Их можно вырастить.
За рост зубов отвечают несколько генов, но решающую роль играет белок USAG-1, который подавляет активацию факторов костного морфогенетического белка (BMP) и сигнальных молекул (Wnt), отвечающих за развитие костей и зубов. В ходе экспериментов выяснилось, что подавление белка USAG-1 вызывает рост новых зубов. Более того, японские ученые из Университета Киото выяснили, что антитело против USAG-1 способно не только вырастить недостающие зубы, но и спровоцировать рост третьего набора зубов, хотя ранее считалось, что у человека их всего 2 набора. Третий набор был обнаружен совсем недавно и находится в состоянии «спящих зародышей».
На данный момент исследователи уже провели несколько успешных испытаний на мышах и хорьках. Оказалось, что антитела, блокирующие взаимодействие белка USAG-1 с Wnt, негативно повлияли на рождаемость и выживаемость животных. Напротив, при снижении взаимодействия USAG-1 с BMP всего одного введения препарата было достаточно, чтобы сформировать сверхкомплектный 3-й набор отсутствующих зубов.
Сообщается, что клинические испытания препарата на людях начнутся уже этой осенью и продлятся до августа 2025 года. Если испытания пройдут успешно, лекарство покажет себя эффективным и безопасным, коммерчески доступным оно станет уже в 2030 году.
Таким образом, люди, лишившиеся зубов в результате травм или кариеса, смогут получить новые собственные зубы без использования протезов или имплантов.