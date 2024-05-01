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В Приднестровье начинается сезон борьбы с амброзией полыннолистной

В Приднестровье начинается сезон борьбы с амброзией полыннолистной
фото из открытых источников

Внеплановые мероприятия по контролю за соблюдением карантинных правил, направленных на борьбу с произрастанием опасного карантинного сорняка амброзии полыннолистной, будут проводиться в Приднестровье с 16 мая по 14 октября.

Обеспечивать проведение мероприятий по борьбе с амброзией будут государственные администрации городов и районов. Контроль за своевременной ликвидацией очагов произрастания амброзии полыннолистной и других карантинных объектов будут вести Служба государственного надзора Министерства юстиции ПМР и Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов, сообщает novostipmr.com.

Соответствующее распоряжение подписал Президент ПМР Вадим Красносельский. Текст правового акта опубликован на официальном сайте главы государства.
  • Сегодня, 09:32
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