Внеплановые мероприятия по контролю за соблюдением карантинных правил, направленных на борьбу с произрастанием опасного карантинного сорняка амброзии полыннолистной, будут проводиться в Приднестровье с 16 мая по 14 октября.
Обеспечивать проведение мероприятий по борьбе с амброзией будут государственные администрации городов и районов. Контроль за своевременной ликвидацией очагов произрастания амброзии полыннолистной и других карантинных объектов будут вести Служба государственного надзора Министерства юстиции ПМР и Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов, сообщает novostipmr.com.