Магнитная буря на Земле ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
"Мы увидели магнитную бурю экстремальной мощности, на уровне G5. Достигли G5 в два подряд трехчасовых периода с 00:00 до 06:00 мск", - сказал представитель института.
24 августа 2005 года с 12:00 до 15:00 мск был зафиксирован средний Kp-индекс - 8,667, что является G5
При максимальном уровне бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.
Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 - очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 - экстремально сильно, а G1 - слабо.