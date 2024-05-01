В предстоящие выходные – 11, 12 и 13 мая – сотрудники подразделений министерства внутренних дел продолжат выполнять мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
На кладбищах в дни поминовения усопших будут нести службу пешие патрули. Организовывать и регулировать движение будут сотрудники ГАИ, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Тирасполь
Для удобства граждан в столице с 11 по 13 мая городские маршрутки № 4, 6, 7, 11 будут доезжать до кладбища «Дальнее». В эти же дни разрешён проезд легковому автотранспорту по мосту через Днестр без пропусков, с соблюдением установленного интервала движения.
На кладбище «Новое» 12 и 13 мая будет организовано одностороннее движение транспортных средств. Въезд будет осуществляться со стороны улицы Бендерской (второй ж/д переезд), выезд – через центральную дорогу кладбища с последующим выездом в сторону Тираспольского шоссе (ресторан «Фоишор»).
Парковка будет разрешена по ходу движения транспорта с левой стороны и на отведённых площадках. Въезды в кварталы кладбища будут запрещены.
В период с 8 утра до 8 вечера с 12 по 13 мая будет запрещена реализация пива, спиртных и прохладительных напитков в стеклянной таре на вынос предприятиями розничной торговли, расположенными на территориях, прилегающих к кладбищам «Новое» и «Дальнее» в границах улиц: – пер. Западный, ул. Бендерская; – ул. Зелинского, ул. Шутова, ул. Старого.
В предстоящие выходные пешие и конные патрули продолжат нести службу вдоль береговой линии Днестра и местах возможного массового отдыха граждан.
Бендеры
На период с 8 утра и до 17 вечера 12 и 13 мая изменится схема движения вблизи Борисовского кладбища: по ул. Пионерской оно будет двусторонним. Водителям следует ориентироваться по временным дорожным указателям.
Григориополь
В Григориополе 12 мая с 9:00 до 15:00 перекроют дорогу по улице Урицкого у Молдавского кладбища.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость быть предельно внимательными, строго следовать сигналам регулировщиков и указателям.
К сведению иностранных граждан!
В период с 11-го по 13-е мая (включительно) паспортные отделы Управления по вопросам миграции МВД ПМР работать не будут. Оформление или продление регистрации иностранных граждан, временно пребывающих на территории Приднестровья, будет осуществляться в дежурных частях органов внутренних дел.
Иностранным гражданам, приехавшим на период временного пребывания в г. Тирасполь, в указанные дни надлежит обращаться в столичное УВД.
Иностранным гражданам, прибывшим в г. Днестровск, – в Днестровский ГОВД.
Иностранцам, прибывшим в другие населённые пункты Приднестровья, надлежит обращаться в городские и районные отделы милиции по месту пребывания.